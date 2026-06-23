Salariile de la MoldATSA, verificate de APP în urma sesizărilor privind plăți nejustificate.

Agenția Proprietății Publice (APP) a dispus efectuarea unui control detaliat la Întreprinderea se Stat „MoldATSA” privind respectarea cadrului legal în procesul de salarizare.

Instituția a declarat că, în cazul identificării unor plăți care depășesc limitele stabilite prin acte normative, va insista asupra returnării sumelor plătite nejustificat, transmite nordnews.md.

Verificarea este realizată de Comisia de cenzori a întreprinderii. Aceasta a fost demarată după apariția în spațiul public a unor mesaje și sesizări referitoare la nivelul de salarizare al angajaților MoldATSA.

Potrivit APP, aceste informații au stârnit o îngrijorare justificată în rândul cetățenilor și necesită o evaluare obiectivă și completă a situației.

Instituția a cerut, de asemenea, noii conduceri a întreprinderii să analizeze politica internă de salarizare și să asigure aplicarea acesteia în conformitate cu legislația și principiile unei gestiuni responsabile a resurselor financiare.

Verificarea este în curs și, potrivit estimărilor, va fi finalizată în aproximativ trei săptămâni.

APP precizează că stabilirea salariilor intră în competența conducerii executive a întreprinderii. Totodată, fondatorul nu aprobă salariile individuale ale angajaților și nu intervine în activitatea operațională a MoldATSA.

Agenția, la fel ca în cazul altor întreprinderi de stat, controlează doar indicatorii generali ai activității, inclusiv nivelul salariului mediu.

APP menționează că activitatea MoldATSA este legată de un nivel ridicat de responsabilitate, iar remunerarea specialiștilor trebuie să corespundă complexității muncii prestate.

În același timp, sistemul de salarizare trebuie să respecte limitele stabilite de legislație. Până la finalizarea verificării, agenția recomandă prudență în ceea ce privește difuzarea informațiilor referitoare la salariile din cadrul întreprinderii și subliniază că orice concluzii trebuie să se bazeze pe date verificate.