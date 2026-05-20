Salarii și indemnizații mai mari pentru asistenții parentali în Moldova.

Declarația aparține lui Igor Chișcă, șeful Direcției politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și a fost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat”, scrie realitatea.md.

În prezent, la plasarea unui copil în îngrijirea unei familii de asistenți parentali profesioniști se acordă o indemnizație unică în valoare de aproximativ 3.670 de lei, care se oferă în momentul integrării copilului în familie. Ulterior, lunar, se plătesc aproximativ 1.400 de lei pentru întreținerea copilului aflat în îngrijire.

Salariul mediu al unui asistent parental profesional este de aproximativ 8.000 de lei, însă acesta variază în funcție de nivelul de educație, experiența profesională și numărul copiilor aflați în grijă. Un reprezentant oficial al ministerului a subliniat că aceste sume nu sunt suficiente, având în vedere responsabilitatea pe care o asumă asistenții parentali profesioniști. De asemenea, el a menționat că autoritățile lucrează în prezent la revizuirea conținutului acestui serviciu.

„Acum lucrăm la reconceptualizarea serviciului de asistență parentală, astfel încât să continuăm procesul de dezinstituționalizare a tuturor copiilor care se află în instituții de tip rezidențial, pe de o parte, iar pe de altă parte, să identificăm mai mulți asistenți parentali profesioniști și să le oferim condiții mult mai favorabile din toate punctele de vedere”, a declarat Igor Chișcă.

Autoritățile analizează în prezent posibilitatea majorării atât a salariilor, cât și a indemnizațiilor pentru copii, precum și introducerea unei noi forme contractuale între stat și asistenții parentali profesioniști.