theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
20 Mai 2026, 08:46
4 654
Copiază linkul
Link copiat

Salarii și indemnizații mai mari pentru asistenții parentali în Moldova

Indemnizațiile și remunerarea asistenților parentali profesioniști sunt în proces de reevaluare, autoritățile examinând mai multe opțiuni pentru îmbunătățirea condițiilor din sistemul de protecție a copilului.

Salarii și indemnizații mai mari pentru asistenții parentali în Moldova.
Salarii și indemnizații mai mari pentru asistenții parentali în Moldova.

Declarația aparține lui Igor Chișcă, șeful Direcției politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și a fost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat”, scrie realitatea.md

În prezent, la plasarea unui copil în îngrijirea unei familii de asistenți parentali profesioniști se acordă o indemnizație unică în valoare de aproximativ 3.670 de lei, care se oferă în momentul integrării copilului în familie. Ulterior, lunar, se plătesc aproximativ 1.400 de lei pentru întreținerea copilului aflat în îngrijire.

Salariul mediu al unui asistent parental profesional este de aproximativ 8.000 de lei, însă acesta variază în funcție de nivelul de educație, experiența profesională și numărul copiilor aflați în grijă. Un reprezentant oficial al ministerului a subliniat că aceste sume nu sunt suficiente, având în vedere responsabilitatea pe care o asumă asistenții parentali profesioniști. De asemenea, el a menționat că autoritățile lucrează în prezent la revizuirea conținutului acestui serviciu. 

„Acum lucrăm la reconceptualizarea serviciului de asistență parentală, astfel încât să continuăm procesul de dezinstituționalizare a tuturor copiilor care se află în instituții de tip rezidențial, pe de o parte, iar pe de altă parte, să identificăm mai mulți asistenți parentali profesioniști și să le oferim condiții mult mai favorabile din toate punctele de vedere”, a declarat Igor Chișcă.

Autoritățile analizează în prezent posibilitatea majorării atât a salariilor, cât și a indemnizațiilor pentru copii, precum și introducerea unei noi forme contractuale între stat și asistenții parentali profesioniști.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici