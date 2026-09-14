Să faci plinul cu motorină costă acum cu 500 de lei mai mult decât la începutul lunii iunie.

Motorina s-a apropiat de pragul de 35 de lei, iar benzina se scumpește și ea. În doar două luni, prețul motorinei a crescut cu peste 40%, iar un rezervor plin costă acum cu peste 500 de lei mai mult decât la începutul lunii iulie.

Totuși, scumpirea nu va fi resimțită doar la stațiile de alimentare: Transportatorii și fermierii avertizează că noile cheltuieli se vor reflecta în prețurile mărfurilor și produselor alimentare, transmite tv8.md cu referire la unutv.md.

Proprietarii de automobile se plâng că scumpirea le-a afectat serios bugetele. Aceștia alimentează cu mai puțin combustibil, folosesc mașina doar atunci când este cu adevărat necesar sau renunță la alte cheltuieli pentru a putea face plinul:

„Cu salariile din Republica Moldova, este prea scump. Vreau ca prețurile să revină la cele de înainte — 22–23 de lei, asta ar fi normal. Dar peste 30 de lei este foarte scump”.

„Nu toți oamenii au posibilitatea să plătească un asemenea preț al benzinei”.

„Este o situație internațională, din păcate, care ne afectează foarte mult. Eu circul zilnic. Circul mult și am nevoie de combustibil”.

„Locuiesc peste hotare, am venit în vacanță, sincer, nu mă afectează prea mult”.

„Este foarte scump. Așteptăm, poate vor mai reduce puțin prețurile”.

„Este păcat, este foarte greu, nici nu știu ce să spun, e foarte dificil. Deja trebuie să circulăm cu mașini electrice. Înainte, cu 100 de lei alimentam aproximativ 6 litri, iar astăzi am alimentat mașina de 100 de lei — doar 3 litri”.

Diferența față de începutul verii este uriașă. La 1 iulie, motorina costa 24 de lei și 41 de bani pentru un litru, iar benzina — 27 de lei și 43 de bani. Comparativ cu 1 iulie, motorina s-a scumpit cu aproape 10 lei. Aceasta înseamnă o creștere de aproximativ 40%. Prețul benzinei a crescut cu peste 5 lei, iar scumpirea constituie aproape 20%.

Astfel, un rezervor plin de 50 de litri de motorină costă acum cu aproape 500 de lei mai mult decât la începutul lunii iulie. În cazul benzinei, diferența este de peste 260 de lei.

Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, principala cauză a scumpirii combustibililor este creșterea cotațiilor internaționale. Moldova importă practic întregul volum de combustibil pe care îl consumă, astfel încât prețurile interne depind de piața europeană și de cursul valutar.

La începutul acestei săptămâni, autoritățile comunicau că stocurile disponibile erau suficiente pentru aproximativ zece zile de consum de motorină și pentru 20 de zile — de benzină. Potrivit ANRE, importurile continuă, însă aprovizionarea depinde de sosirea noilor loturi.

În timp ce prețurile ating noi recorduri, Guvernul propune majorarea accizei la motorină. Astfel, din 2027, aceasta urmează să fie majorată anual cu 20%. Potrivit estimărilor analiștilor, dacă proiectul de politică fiscală va fi aprobat de Parlament, deja prima majorare ar putea adăuga circa 81 de bani la costul unui litru de motorină, cu TVA inclus. La Guvern, majorarea accizelor este explicată prin necesitatea de a le aduce treptat la nivelul minim stabilit în Uniunea Europeană.