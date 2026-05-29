România propune Moldovei să revizuiască acordul privind construcția podului de la Ungheni.

Dintre proiectele cheie se numără podul rutier Ungheni – Ungheni, care este unul dintre cele mai importante obiective ce leagă cele două state, scrie bani.md.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței Executivului de la București, care a adoptat un memorandum ce va permite crearea unui nou cadru juridic, financiar și instituțional pentru implementarea proiectelor comune de infrastructură. Documentul este parte a coridorului strategic Tărășeni – Siret – Moțca – Ungheni – Berești, considerat prioritar pentru conectarea Uniunii Europene cu statele din vecinătatea estică.

Potrivit autorităților române, noul acord va actualiza cooperarea existentă dintre cele două țări și va înlocui documentul semnat în 2022 privind construcția podului Ungheni–Ungheni. Noul cadru este adaptat obiectivelor actuale de dezvoltare regională și cerințelor impuse de Instrumentul european SAFE – Acțiunea pentru Securitatea Europei, prin care pot fi finanțate investiții în infrastructuri strategice.

Acordul urmează să stabilească responsabilitățile fiecărei părți în ceea ce privește planificarea, finanțarea, construcția și administrarea proiectelor de transport realizate în comun. Autoritățile de la București susțin că investițiile vor contribui la îmbunătățirea conexiunilor rutiere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, facilitând transportul de persoane și mărfuri.

În aceeași ședință, Guvernul României a aprobat și un memorandum similar privind negocierea unui acord cu Ucraina pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe coridorul strategic care leagă cele trei state.