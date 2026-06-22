România investește 100 de milioane de euro în electrificarea căii ferate Iași — Ungheni.

Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici necesari pentru electrificarea completă a liniei de cale ferată dintre Iași și frontiera cu Republica Moldova.

Proiectul este estimat la aproape 495 de milioane de lei sau circa 100 milioane de euro.

Investiția vizează modernizarea tronsonului de 23,4 kilometri dintre gara Iași și punctul de trecere a frontierei Ungheni-Prut și face parte din proiectul amplu de reabilitare a liniei Roman – Iași – Frontieră, inclusă în rețeaua europeană de transport TEN-T, transmite bani.md.

Potrivit documentației aprobate, lucrările vor fi finanțate în proporție de 50% din fonduri europene prin programul Connecting Europe Facility (CEF), iar restul sumei va fi asigurat de la bugetul de stat al României.

În prezent, doar segmentul Iași – Socola, cu o lungime de 6,3 kilometri, este electrificat, în timp ce restul traseului până la Ungheni funcționează pe infrastructură neelectrificată. Linia traversează municipiul Iași și localitățile Holboca și Ungheni și include patru stații feroviare, Iași, Nicolina, Socola și Cristești Jijia, precum și două halte de mișcare, la Holboca și Ungheni Prut.

Studiul de fundamentare arată că infrastructura actuală se află într-o stare tehnică precară pe numeroase sectoare. Au fost identificate șine și traverse uzate, schimbătoare defecte, terasamente instabile, treceri la nivel degradate și instalații feroviare care necesită reabilitare.

Proiectul prevede modernizarea infrastructurii existente fără modificări majore de traseu și fără exproprieri semnificative. Lucrările vor include consolidarea terasamentelor, reabilitarea podurilor și podețelor, refacerea trecerilor la nivel, modernizarea peroanelor și electrificarea completă a tronsonului Socola – Ungheni.

Autoritățile române susțin că investiția va permite creșterea vitezelor de circulație, eliminarea punctelor periculoase de pe traseu și îmbunătățirea condițiilor de transport pentru pasageri și operatorii de marfă.

Totodată, proiectul este considerat unul strategic pentru dezvoltarea conexiunilor dintre România și Republica Moldova. Linia Iași – Ungheni reprezintă principala legătură feroviară dintre magistrala 500 din România și frontiera moldovenească și face parte din noul coridor european de transport Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee.