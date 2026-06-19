România a aprobat proiectul de modernizare a tronsonului feroviar Iași–Ungheni.

România a aprobat un proiect amplu de infrastructură pentru modernizarea și electrificarea tronsonului feroviar Iași — Ungheni Prut.

Costul total al lucrărilor este de 495,3 milioane de lei românești (aproximativ 98 milioane de euro).

Proiectul vizează îmbunătățirea legăturii de transport cu Moldova și integrarea magistralelor sale în rețeaua europeană, scrie rupor.md.

Reconstrucția va acoperi 23,4 kilometri de cale ferată de la Iași până la granița cu Moldova. Pe tronsonul Sculeni — Ungheni se planifică:

Electrificarea completă a liniei feroviare.

Înlocuirea șinelor uzate, a macazurilor și a traverselor.

Consolidarea terasamentului pentru protecție împotriva inundațiilor.

Reabilitarea podurilor, pasajelor și trecerilor la nivel cu calea ferată.

Modernizarea peroanelor din stații și a sistemelor de alimentare cu energie.

Toate lucrările de construcție sunt programate să fie finalizate în 18 luni.

Proiectul este finanțat paritar: jumătate din sumă va fi alocată din bugetul de stat al României, cealaltă jumătate — prin programul european Connecting Europe Facility (CEF).

În prezent, infrastructura tronsonului este într-o stare critică, ceea ce limitează foarte mult viteza trenurilor. Modernizarea va reduce timpul de călătorie, va crește siguranța circulației și va diminua emisiile poluante în atmosferă.

Linia Iași — Ungheni face parte din rețeaua europeană de transport TEN-T și este componentă a coridorului strategic Marea Baltică — Marea Neagră — Marea Egee.