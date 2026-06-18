Roberta Metsola, despre unire: Moldova trebuie să-și decidă singură viitorul.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că doar cetățenii Moldovei au dreptul să-și decidă viitorul, inclusiv o posibilă unire cu România.

Astfel a comentat ea discuțiile despre „planul B” în cazul în care negocierile cu UE vor stagna.

Roberta Metsola a subliniat că, în pofida tentativelor de destabilizare și a campaniilor de dezinformare, cetățenii moldoveni continuă să susțină parcursul european al țării. Ea a făcut referire și la vizita recentă a președintei Maia Sandu la Strasbourg, unde aceasta a fost distinsă cu Ordinul European de Merit, dedicat cetățenilor Republicii Moldova, scrie realitatea.md.

„Moldova este cea care trebuie să-și decidă viitorul. Luna trecută, am avut plăcerea să o primesc pe președinta Maia Sandu la Parlamentul European, la Strasbourg, unde a primit Ordinul European de Merit, dedicat cetățenilor Republicii Moldova și angajamentului lor neclintit față de parcursul european al țării. În pofida încercărilor constante de a diviza și destabiliza societatea, inclusiv prin campanii de dezinformare, cetățenii moldoveni continuă să aleagă un viitor european. Vedem și simțim această determinare, iar mesajul meu pentru toți acești cetățeni este: suntem chiar aici, alături de voi”, a declarat Metsola într-un interviu pentru NewsMaker.

Reamintim că anterior Maia Sandu nu a exclus sprijinul pentru unirea cu România ca „plan B” în cazul unui impas în negocierile cu UE, dacă cetățenii vor susține acest lucru printr-un referendum.