Roamingul dintre Republica Moldova și România continuă să devină tot mai popular.

În 2025, serviciile de roaming bilateral între Republica Moldova și România au continuat să crească constant.

Utilizatorii din cele două țări au acumulat împreună 7,4 milioane de zile de roaming în timpul călătoriilor, ceea ce reprezintă o creștere de 66% față de 2022. Aceste date au fost prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice din Moldova (ARCOM), transmite rupor.md.

Potrivit instituției, serviciile de roaming în România au fost utilizate de 14% dintre utilizatorii din Republica Moldova, în timp ce în Moldova roamingul a fost folosit de 1,4% dintre abonații din România.

În 2025, volumul traficului de internet mobil utilizat de cetățenii Moldovei în roaming pe teritoriul României a crescut cu 33%, iar traficul utilizatorilor români în Moldova a crescut cu 68%. Acest lucru confirmă creșterea continuă a utilizării internetului mobil în timpul călătoriilor.

În prezent, cetățenii României care sosesc în Moldova și locuitorii Moldovei care vizitează România pot folosi serviciile de voce, SMS și internet mobil la aceleași tarife ca în țara lor, în limitele politicii de utilizare echitabilă.

Această posibilitate a apărut după semnarea, la 11 februarie 2022, a acordului între guvernele Republicii Moldova și României privind reducerea tarifelor pentru roamingul internațional și apelurile telefonice internaționale. Implementarea acordului este susținută de reglementatorii ARCOM și ANCOM.

În perioada 2022-2025, măsurile adoptate la nivel național și european au permis reducerea treptată a costurilor serviciilor de comunicații și pregătirea integrării Republicii Moldova în regimul european „Roaming ca acasă”, care va intra în vigoare pentru țară începând cu 1 ianuarie 2026.