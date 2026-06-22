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22 Iunie 2026, 15:11
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Rezerviștii Forțelor Armate vor participa timp de cinci zile la antrenamente de instruire

Armata Națională va desfășura în lunile iulie, septembrie și octombrie, exerciții de pregătire a rezervei Forțelor Armate.

Rezerviștii Forțelor Armate vor participa timp de cinci zile la antrenamente de instruire.
Rezerviștii Forțelor Armate vor participa timp de cinci zile la antrenamente de instruire.

Antrenamentele au drept scop verificarea aptitudinilor rezerviștilor, precum și familiarizarea acestora cu tehnica, echipamentul și armamentul nou din dotarea Armatei Naționale. Activitățile, cu durata de cinci zile, vor avea loc la diferite centre de instruire de pe întreg teritoriul țării, anunță Armata Națională.

Primul exercițiu din acest an se va desfășura în perioada 13–17 iulie.

Rezerviștii selectați pentru participare vor fi invitați la Centrele Militar Teritoriale în baza ordinelor de chemare.

Astfel de exerciții au fost organizate și în anii precedenți în conformitate cu prevederile Legii nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forțelor Armate, precum și Planului de instruire al Armatei Naționale pentru anul curent.

În anul 2025, rezerviștii au participat la exerciții similare în lunile aprilie, mai și noiembrie.

În contextul unor cazuri semnalate în anii precedenți privind distribuirea unor ordine de chemare false, Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să verifice cu atenție autenticitatea documentelor primite și să contacteze, în caz de suspiciuni, Centrul Militar Teritorial de la locul de reședință.

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