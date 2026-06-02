Rezervele de gaze naturale ale Moldovei vor crește cu 6,5 milioane de metri cubi.

Întregul volum urmează să fie constituit de compania de stat Energocom până la 1 octombrie 2026, transmite rupor.md.

Autoritățile au fost nevoite să ia această măsură deoarece iarna trecută locuitorii Moldovei au consumat mai mult gaz decât se prognozase, au explicat reprezentanții ministerului. Noile cifre vor modifica oficial parametrii anteriori, aprobați prin hotărârea Guvernului nr. 668/2022, unde volumul țintă al rezervei era exact de 50 de milioane de metri cubi.

Deoarece Moldova nu dispune de depozite subterane proprii de gaze, această rezervă strategică este stocată în țările vecine. În prezent, rezerva, suficientă pentru aproximativ 10 zile de autonomie în perioada de vârf a frigului, este distribuită în depozite din România și Ucraina, precum și în alte state ale UE și ale Comunității Energetice.

Crearea acestor rezerve a devenit obligatorie după criza energetică declanșată de războiul din Ucraina. Procesul este monitorizat strict de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Ministerul subliniază că fondul de rezervă este intangibil și nu trebuie confundat cu gazul comercial. Astfel de stocuri sunt utilizate doar în situații extreme, de urgență. De exemplu, iarna trecută volumele comerciale au fost aproape complet consumate pentru acoperirea vârfurilor de consum, însă rezerva de securitate a rămas intactă.