Revoluția deșeurilor: Guvernul poate expropria terenuri pentru centrele de gestionare
Dezvoltarea infrastructurii regionale pentru gestionarea deșeurilor a fost declarată activitate de utilitate publică de importanță națională. Parlamentul a votat în a doua lectură această inițiativă legislativă.
Proiectul creează un cadru juridic special destinat să accelereze implementarea proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, finanțat de partenerii pentru dezvoltare. În acest context, construcția infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor, inclusiv centrele regionale și stațiile de transfer, este declarată activitate de utilitate publică de interes național la nivelul tuturor regiunilor de gestionare a deșeurilor, scrie noi.md.
Compensațiile pentru exproprierile permanente sau temporare vor fi acoperite din bugetul de stat. Totodată, odată cu intrarea în vigoare a legii, va fi interzisă înstrăinarea sau grevarea terenurilor destinate. Guvernul, prin Ministerul Mediului și Administrația Națională pentru Implementarea Proiectelor de Mediu, va asigura luarea măsurilor necesare pentru exproprierea bunurilor imobile – atât private, cât și de stat ale unităților administrativ-teritoriale, utilizate pentru dezvoltarea infrastructurii. În același timp, autoritățile vor acorda sprijin instituțiilor competente în procesul de transmitere și înregistrare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor respective.
Legea privind recunoașterea utilității publice a interesului național pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor va intra în vigoare la o lună după publicarea sa în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.