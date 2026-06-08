theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
8 Iunie 2026, 07:45
10
Copiază linkul
Link copiat

Revoluția deșeurilor: Guvernul poate expropria terenuri pentru centrele de gestionare

Dezvoltarea infrastructurii regionale pentru gestionarea deșeurilor a fost declarată activitate de utilitate publică de importanță națională. Parlamentul a votat în a doua lectură această inițiativă legislativă.

Revoluția deșeurilor: Guvernul poate expropria terenuri pentru centrele de gestionare.
Revoluția deșeurilor: Guvernul poate expropria terenuri pentru centrele de gestionare.

Proiectul creează un cadru juridic special destinat să accelereze implementarea proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, finanțat de partenerii pentru dezvoltare. În acest context, construcția infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor, inclusiv centrele regionale și stațiile de transfer, este declarată activitate de utilitate publică de interes național la nivelul tuturor regiunilor de gestionare a deșeurilor, scrie noi.md.

Compensațiile pentru exproprierile permanente sau temporare vor fi acoperite din bugetul de stat. Totodată, odată cu intrarea în vigoare a legii, va fi interzisă înstrăinarea sau grevarea terenurilor destinate. Guvernul, prin Ministerul Mediului și Administrația Națională pentru Implementarea Proiectelor de Mediu, va asigura luarea măsurilor necesare pentru exproprierea bunurilor imobile – atât private, cât și de stat ale unităților administrativ-teritoriale, utilizate pentru dezvoltarea infrastructurii. În același timp, autoritățile vor acorda sprijin instituțiilor competente în procesul de transmitere și înregistrare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor respective.

Legea privind recunoașterea utilității publice a interesului național pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor va intra în vigoare la o lună după publicarea sa în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici