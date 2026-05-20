Republica Moldova va primi echipamente moderne pentru tratamentul cancerului în regiuni.

Principalele rezultate ale întâlnirilor au fost acordurile privind livrarea de echipamente noi pentru centrele oncologice, digitalizarea medicinei și vizita planificată în Ucraina, transmite rupor.md.

În timpul negocierilor cu conducerea AIEA, ministrul a solicitat ajutor pentru achiziționarea unui nou accelerator liniar – un aparat pentru radioterapie. Echipamentul și pregătirea specialiștilor vor fi necesare pentru noile spitale regionale care se construiesc la Bălți și Cahul. Acest lucru va permite pacienților din raioanele nordice și sudice ale țării să trateze bolile oncologice mai aproape de casă, fără a fi nevoie să vină la Chișinău.

Cu colegii din Polonia, Ceban a discutat despre reformele din medicină. Părțile au convenit asupra unor vizite de cunoaștere pentru specialiștii moldoveni în Polonia, pentru a studia experiența digitalizării sistemului de sănătate. De asemenea, este planificată organizarea unui forum comun dedicat accesibilității medicamentelor pentru populație.

În plus, delegația moldovenească a studiat modelul ucrainean de evacuare medicală a răniților. Moldova implementează deja protocoale similare și modernizează serviciile de urgență împreună cu OMS și UE. După dialogul cu ministrul Sănătății al Ucrainei, Viktor Liașko, s-a decis ca Emil Ceban să efectueze o vizită oficială la Kiev.

Adunarea Mondială a Sănătății a avut loc între 18 și 20 mai. Scopul principal al participării Moldovei a fost consolidarea legăturilor internaționale și găsirea resurselor pentru modernizarea spitalelor naționale.