Republica Moldova și Elveția vor coopera în domeniul muncii și ocupării forței de muncă.

Documentul prevede cooperarea în domenii precum: dialogul social, munca decentă, dezvoltarea competențelor, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la transformările economice și tehnologice, transmite moldpres.md.

„Experiența și expertiza Elveției ne vor ajuta să dezvoltăm politici mai bune pentru angajați și angajatori și să construim o piață a muncii mai modernă, mai competitivă și mai aproape de standardele europene. Mulțumim partenerilor elvețieni pentru încredere și pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova”, a subliniat Natalia Plugaru.

Măsurile incluse în Foaia de Parcurs pentru cooperarea în domeniul muncii și ocupării forței de muncă vor fi realizate în perioada 2026-2029.