Republica Moldova se numără printre țările cu un indice ridicat de încarcerare.

La 31 ianuarie 2025, țările cu cele mai ridicate rate de încarcerare erau Turcia (458 de deținuți la 100.000 de locuitori), Azerbaidjan (271), Republica Moldova (245), Georgia (232), Ungaria (206), Muntenegru (200), Albania (192), Polonia (189), Letonia (189), Cehia (178), Serbia (174), Lituania (154) și Slovacia (151), informează logos-press.md.

Alte sisteme penitenciare cu rate ridicate de încarcerare includ Scoția (Regatul Unit) (148), Macedonia de Nord (146) și Anglia și Țara Galilor (Regatul Unit) (141).

Închisorile sunt supraaglomerate

În raportul Consiliului Europei se menționează că, în țările cu o populație de peste 500.000 de locuitori, 14 sisteme penitenciare au raportat că numărul deținuților depășește numărul locurilor disponibile. În nouă administrații penitenciare s-a înregistrat o supraaglomerare severă: Turcia și Franța (131 deținuți la 100 de locuri), Croația (123), Italia (121), Malta (118), Cipru (117), Ungaria (115), Belgia (114) și Irlanda (112).

În cinci administrații penitenciare s-a înregistrat o supraaglomerare moderată: Finlanda (110), Grecia (108), Scoția (Regatul Unit) (106), Macedonia de Nord (104) și Suedia (103). Aproape de densitatea mediană de 89 de deținuți la 100 de locuri se află Irlanda de Nord (Regatul Unit) (89), Islanda (88), Republica Moldova (87) și Muntenegru (85).

Vârsta medie a deținuților din instituțiile penitenciare europene este de 39 de ani, cu diferențe semnificative între țări. Italia și Portugalia au cea mai ridicată vârstă medie (42), urmate de Muntenegru, Estonia și Serbia (41). Cele mai tinere vârste medii ale deținuților au fost înregistrate în Republica Moldova (30), Suedia (34), precum și în Franța, Cipru și Danemarca (35). Studiul subliniază o proporție ridicată a deținuților cu vârsta de 65 de ani și peste în unele țări; în Moldova aceștia reprezintă 4,2% din total.

Nu sunt închiși doar cetățenii proprii

Raportul evidențiază că, în general, 17% dintre deținuții din închisorile europene sunt cetățeni străini. În țările cu o populație de peste 500.000 de locuitori, administrațiile penitenciare cu o proporție deosebit de mare de cetățeni străini se găsesc în următoarele țări: Luxemburg (78%), Elveția (73%), Cipru (54%), Austria (53%), Slovenia (52%), Catalonia (Spania) (52%), Grecia (52%), Malta (51%), Germania (47%) și Belgia (43%).

Cele mai scăzute rate au fost înregistrate în România (1,1%), Republica Moldova (1,9%), Azerbaidjan (2,2%), Ucraina (2,2%), Federația Bosniei și Herțegovinei (FBiH) (2,8%), Bulgaria (3,1%), Albania (3,4%), Ungaria (3,6%), Polonia (3,7%), Lituania (3,8%), Turcia (3,8%) și Serbia (4,5%).

La 31 ianuarie 2025, 26% din totalul deținuților din închisorile europene erau în arest preventiv. Republica Moldova se situează în partea inferioară a listei, cu 19% deținuți în arest preventiv.