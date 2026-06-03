Republica Moldova se află pe locul șase în lume după numărul de divorțuri la mia de locuitori.

Cei mai mulți bărbați care s-au căsătorit aveau între 25 și 29 de ani, iar cele mai multe femei - între 20 și 24 de ani. Astfel, vârsta medie la prima căsătorie a bărbaților a fost de 30 de ani, în timp ce a femeilor - de 27 de ani, transmite Radio Moldova.

Și vârsta medie a mamei la prima naștere este în creștere. În anul 2025, aceasta a fost de 26.7 ani, în timp ce în anul 2024 era de 25.6 ani.

Experții remarcă faptul că, în rândul tinerilor, este tot mai vizibilă tendința de a amâna sau chiar evita căsătoria. Printre principalele motive se numără dorința de a atinge mai întâi realizarea profesională și stabilitatea financiară, experiențele negative din familie, răspândirea uniunilor consensuale, precum și așteptările exagerate față de relații, formate de rețelele sociale și Internet.

Factori suplimentari sunt considerați pregătirea scăzută pentru a depăși conflictele în relații și obișnuința cu viața independentă, care pentru mulți pare mai confortabilă.

Totodată, Moldova ocupă locul șase în lume după numărul divorțurilor la mia de locuitori. În 2024, în țară au fost înregistrate peste 9.500 de divorțuri.

Vârsta medie a soților la momentul divorțului a fost de 41,5 ani pentru bărbați și 38,4 ani pentru femei. Cel mai mult au divorțat cuplurile cu o căsnicie mai mică de cinci ani - 25.5%, urmând cele care au rezistat între 10 și 14 ani – 23.5%. Durata medie a căsătoriei eșuate prin divorț a fost de 11.9 ani.