moldpres.md logomoldpres
26 Mai 2026, 18:30
1 165
Republica Moldova își extinde harta zborurilor: A fost semnat un acord aerian cu Islanda

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și ambasadorul Islandei la Chișinău, cu reședința la Varșovia, Friðrik Jónsson, au semnat Acordul privind serviciile aeriene dintre guvernele celor două state.

Documentul stabilește cadrul de reglementare a serviciilor aeriene bilaterale și include prevederi privind securitatea aviației, taxele aplicabile, precum și recunoașterea certificatelor de navigabilitate și competență. Totodată, acordul reglementează drepturile de operare, desemnarea și autorizarea companiilor aeriene, transmite moldpres.md.

„Dezvoltarea traficului aerian între cele două state va contribui la extinderea pieței serviciilor aeriene din Republica Moldova și la diversificarea destinațiilor operate de pe Aeroportul Internațional Chișinău”, a subliniat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

În același timp, acordul va facilita accesul către piața islandeză și va genera beneficii economice prin creșterea traficului de pasageri și consolidarea competitivității sectorului aeronautic național.

