Republica Moldova își consolidează participarea la Mecanismul de protecție civilă al UE.

Moldova s-a alăturat acestui mecanism în 2024 și a început deja să participe la misiuni internaționale de salvare, precum și să primească ajutor european în situații de urgență. Totuși, pentru o integrare deplină în acest sistem și pentru a valorifica toate avantajele sale, țara are nevoie de o bază legislativă solidă, informează logos-pres.md.

Noua lege va crea cadrul juridic complet pentru participarea Republicii Moldova la sistemul european de protecție civilă, ceea ce înseamnă că vor fi definite oficial instituțiile implicate, modul de solicitare și acordare a ajutorului internațional, precum și regulile de intervenție în misiuni externe. Printre instituțiile-cheie implicate se numără Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Guvernul și mai multe ministere, inclusiv cel al afacerilor externe, finanțelor și apărării.

Documentul prevede că Moldova va fi conectată mai strâns la infrastructura europeană de intervenție, inclusiv la Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al UE și la sistemele de comunicare și rezervă de echipamente pentru intervenții rapide. În același timp, legea stabilește și protecția juridică și socială a personalului trimis în misiuni externe, inclusiv asigurări, concedii de recuperare și condiții de lucru specifice situațiilor de risc.

O modificare importantă vizează și finanțarea: statul va trebui să asigure contribuțiile la bugetul mecanismului european și să acopere cheltuielile legate de participarea echipelor moldovenești în operațiuni internaționale. Totodată, autoritățile mizează pe accesul la granturi europene pentru achiziționarea de echipamente, instruirea personalului și modernizarea forțelor de reacție, ceea ce pe termen lung va reduce povara asupra bugetului național.

În perioada imediat următoare, proiectul va fi examinat în ședința Guvernului, după care va fi înaintat spre aprobare Parlamentului.