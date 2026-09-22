Republica Moldova contează în continuare pe sprijinul SUA pentru modernizarea armatei

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, s-a întâlnit cu adjunctul asistentului secretarului de război al SUA, Andrew Loomis.

Principalele subiecte au fost ajutorul american pentru Armata Națională și consolidarea în continuare a cooperării în domeniul apărării.

SUA oferă Republicii Moldova sprijin pentru modernizarea armatei, inclusiv prin livrarea de echipamente, instruirea militarilor, schimbul de experiență și acordarea de asistență din partea experților, transmite rupor.md.

Părțile au discutat, de asemenea, consolidarea capacităților instituțiilor de stat de a contracara amenințările hibride și dezvoltarea comunicării strategice. Chișinăul și Washingtonul intenționează să caute soluții moderne pentru continuarea reformelor în domeniul apărării și adaptarea armatei la noile amenințări la adresa securității.

Pe agenda întrevederii s-au aflat parcursul european al Republicii Moldova, prioritățile actuale în domeniul apărării și participarea partenerilor externi și a organizațiilor internaționale la implementarea acestora.

Nosatîi și Lumis au confirmat interesul pentru continuarea parteneriatului în vederea menținerii păcii și stabilității în regiune.