Republica Moldova aliniază regulile din transportul rutier la standardele UE.

În cadrul unei ședințe publice prezidate de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și secretarul de stat pentru Transport, Mircea Păscăluță, a fost discutat proiectul Codului transportului rutier, care se aliniază cu cadrul normativ al Uniunii Europene. La ședință au participat reprezentanți ai asociațiilor profesionale, operatorilor de transport și mediului de afaceri, informează logos-pres.md.

Amendamentele propuse prevăd implementarea completă și coerentă în legislația națională a Pachetului de Mobilitate I și a legislației UE aferente, reunind într-un singur act normativ principalele reguli europene care reglementează accesul la profesia de operator de transport rutier, accesul pe piață și condițiile de desfășurare a activității în acest sector.

Datorită acestor amendamente, operatorii de transport din Republica Moldova vor avea acces la un cadru normativ compatibil cu cel aplicat în statele membre ale Uniunii Europene, ceea ce va facilita accesul pe piața europeană, va reduce barierele administrative și va asigura condiții mai transparente și previzibile de concurență.

Proiectul prevede, de asemenea, măsuri pentru digitalizarea proceselor administrative, utilizarea vehiculelor autonome în anumite condiții, reglementarea transporturilor de cabotaj, precum și consolidarea cerințelor privind siguranța rutieră și protecția socială a șoferilor. Noile prevederi vizează și recunoașterea competențelor profesionale conform standardelor europene, ceea ce va contribui la creșterea competitivității sectorului transporturilor rutiere.

În cadrul consultărilor, participanții au analizat modificările propuse și au prezentat propuneri și observații care vor fi examinate suplimentar în procesul de ajustare a proiectului.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va continua dialogul cu toate părțile interesate pentru a asigura un cadru legislativ conform standardelor europene și adaptat realităților sectorului transporturilor.