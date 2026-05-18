Republica Moldova a primit un nou lot de materiale din partea UE pentru protecția Nistrului.

Livrarea face parte din sprijinul acordat după atacul asupra Hidrocentralei Novodnestrovsk din Ucraina, care în martie a dus la scurgeri masive de produse petroliere în apele Nistrului, transmite rupor.md.

Reprezentanța UE în Moldova precizează că această livrare încheie asistența logistică începută imediat după incidentul ecologic. Poluarea a afectat una dintre principalele surse de apă potabilă ale Moldovei și a creat riscuri pentru ecosistem și alimentarea cu apă a populației.

Autoritățile de la Chișinău au activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, iar lucrările de teren au fost susținute prin livrări de echipamente și materiale pentru limitarea consecințelor poluării.

Sprijinul se realizează în cadrul proiectului „EU4Moldova Resilience – stat sigur, comunități reziliente”, finanțat de Comisia Europeană prin Serviciul Instrumentelor de Politică Externă și implementat de fundația Solidarity Fund Poland.