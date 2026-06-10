Republica Moldova a ajuns la cel mai mic număr de nou-născuți de la independență încoace.

Potrivit celor mai recente date oficiale oferite de Biroul Național de Statistică (BNS), la 1 ianuarie 2026, populația cu reședință obișnuită a țării s-a prăbușit la puțin peste 2,3 milioane de locuitori, transmite noi.md.

Cel mai alarmant semnal de alarmă este tras însă pe dimensiunea natalității: pe parcursul anului 2025, în țară s-au născut doar 22.100 de copii – cel mai scăzut indicator din întreaga istorie modernă a statului.

Invitat în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova, demograful Vitalie Știrba, cercetător științific la Centrul de Cercetări Demografice, a explicat că statisticile actuale ascund o realitate și mai dură, întrucât ele nu includ cetățenii din stânga Nistrului și nici pe cei plecați de peste nouă luni la muncă peste hotare.

Expertul asociază prăbușirea istorică a natalității cu o reacție în lanț declanșată după criza pandemică, un fenomen similar din punct de vedere istoric cu efectele Gripei Spaniole din anul 1918.

„Scade nivelul de siguranță al tinerelor familii în contextul războiului din regiune și al dificultăților economice din perioada post-pandemică. În plus, asistăm la o scădere constantă a numărului de mame tinere și, în general, a numărului de femei de vârstă fertilă”, a subliniat Vitalie Știrba.

Pe parcursul ultimului an, populația totală a țării s-a redus cu 23.000 de oameni, iar exodul cetățenilor rămâne motorul principal al acestui declin.

Soldul migrațional negativ a constituit aproape 13.000 de persoane. Totuși, ritmul plecărilor s-a mai temperat comparativ cu exodul masiv din 2022, alimentat atunci de panică și deblocarea granițelor după lockdown. Expertul explică această stabilizare prin reducerea decalajelor salariale raportate la costurile mari de viață din statele europene. Mai mult, se atestă o tendință de revenire în țară a moldovenilor din primul val de migrație, ajunși acum la vârsta pensionării.

În contextul parcursului european al țării, Vitalie Știrba consideră că aderarea la UE nu va mai provoca un nou val masiv de emigrare: „Cei care au avut cu adevărat intenția să plece au plecat deja”. În viziunea demografului, menținerea cetățenilor acasă în următorii ani nu mai depinde doar de factorul geopolitic sau economic general, ci direct de investițiile edilitare la nivel local.

„În localitățile unde nu există acces la apă, canalizare sau alte servicii edilitare de bază, vom asista în continuare la o descreștere accentuată a numărului de locuitori”, a concluzionat expertul, lăsând să se înțeleagă că satele lipsite de utilități sunt condamnate la dispariție în viitorul apropiat.