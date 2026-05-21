Reprezentanții Ministerului Apărării au confirmat cazurile de violență în Armata Națională.

Potrivit acestuia, doi militari ar fi fost internați în stare gravă la spital, după ce ar fi fost agresați de alți camarazi. Usatîi susține că unul dintre aceștia se află la urgență, cu mandibula ruptă.

Reprezentanții Ministerului Apărării au confirmat informația prezentată de Usatîi, adăugând că în legătură cu aceste incidente se desfășoară verificări.

„În legătură cu informațiile apărute în spațiul online privind cazurile în care doi militari în termen ar fi fost agresați fizic de alți militari în termen, comunicăm următoarele: cele două cazuri au avut loc pe 15 mai și respectiv 19 mai. Poliția militară a inițiat anchete interne, pentru determinarea circumstanțelor incidentelor”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării, citat de realitatea.md.



