theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
21 Mai 2026, 12:06
3 875
Copiază linkul
Link copiat

Reprezentanții Ministerului Apărării au confirmat cazurile de violență în Armata Națională

Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a anunțat despre două incidente grave ar fi avut loc în Armata Națională.

Reprezentanții Ministerului Apărării au confirmat cazurile de violență în Armata Națională.
Reprezentanții Ministerului Apărării au confirmat cazurile de violență în Armata Națională.

Potrivit acestuia, doi militari ar fi fost internați în stare gravă la spital, după ce ar fi fost agresați de alți camarazi. Usatîi susține că unul dintre aceștia se află la urgență, cu mandibula ruptă.

Reprezentanții Ministerului Apărării au confirmat informația prezentată de Usatîi, adăugând că în legătură cu aceste incidente se desfășoară verificări.

„În legătură cu informațiile apărute în spațiul online privind cazurile în care doi militari în termen ar fi fost agresați fizic de alți militari în termen, comunicăm următoarele: cele două cazuri au avut loc pe 15 mai și respectiv 19 mai. Poliția militară a inițiat anchete interne, pentru determinarea circumstanțelor incidentelor”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării, citat de realitatea.md.


Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici