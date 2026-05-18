Reprezentanta României la Eurovision 2026 a comentat notele acordate de Moldova.

Cântăreața a subliniat că nu se supără pe membrii juriului din Moldova și a amintit că publicul și-a exprimat susținerea votând pentru ea, transmite zdg.md.

„Mulțumim tuturor fanilor din R. Moldova pentru susținere și pentru ca ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a ştiut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane. Nici artiştii, nici prezentatorii nu au vină, ba din contra, și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România”, a scris Alexandra pe pagina sa de Instagram.

Aceasta și-a exprimat intenția și dorința de a colabora cu artiștii din R. Moldova și a venit și cu un mesaj către Satoshi, care a evoluat din partea R. Moldova la concurs.

„Abia aşteptăm să cântăm la Chişinău și să colaborăm cu cât mai mulți artiști moldoveni pe care noi îi admirăm de când eram mici.

Felicitări, Satoshi și întregii echipe care au deschis Eurovisionul așa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini și ne putem vizita des”, a încheiat artista din România.

Punctajul oferit de juriul din R. Moldova în finala Eurovision 2026 a creat nemulțumiri în rândul publicului, după ce Polonia a primit punctajul maxim, în timp ce României au fost oferite trei puncte, iar Ucrainei zero.

Totuși, publicul din R. Moldova a oferit punctajul maximal pentru Alexandra Căpitănescu.

În contextul nemulțumirilor față de punctajul juraților, directorul general al companiei „Teleradio Moldova” (TRM), Vlad Țurcanu, a anunțat că demisionează într-o conferință de presă, luni, 18 mai. „Sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste”, a declarat Vlad Țurcanu.