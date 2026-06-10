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10 Iunie 2026, 22:10
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Reparația podului peste râul Răuțel din raionul Fălești este realizată în proporție de 51%

Reparațiile la podul peste râul Răuțel din raionul Fălești sunt finalizate în proporție de 51%, potrivit Administrației Drumurilor de Stat.

Reparația podului peste râul Răuțel din raionul Fălești este realizată în proporție de 51%.
Reparația podului peste râul Răuțel din raionul Fălești este realizată în proporție de 51%.

Podul este situat pe drumul național G54 R16 — Răuțel — Glinjeni — Catranîc — R16, pe sectorul km 1,730. Potrivit datelor instituției, lucrările decurg conform graficului.

Contractorul a finalizat deja demontarea podului vechi, a bătut 88 de piloți la pile și sprijinuri, precum și a efectuat lucrări de armare, cofrare și betonare a unor elemente ale construcției, transmite rupor.md.

În prezent, pe obiect continuă lucrările la prima pilă și primul sprijin. Muncitorii se ocupă de armare, cofrare și betonare a grinzii. De asemenea, consolidarea primului sprijin cu balast este realizată în proporție de 50%.

În etapa următoare, lucrări similare vor fi efectuate la a doua pilă și al doilea sprijin. Pe șantier sunt implicați 21 de muncitori și cinci utilaje speciale.

Pe durata lucrărilor, traficul este deviat pe un drum ocolitor. Șoferii sunt îndemnați să respecte indicatoarele rutiere temporare și să circule cu prudență în zona șantierului.

Costul total al proiectului este de 25,58 milioane de lei. Până în prezent, au fost utilizate 48,87% din fondurile alocate.

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