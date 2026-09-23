Repararea trotuarelor de pe bulevardul Iuri Gagarin din Capitală este în plină desfășurare.

Pe bulevardul Iuri Gagarin din Chișinău continuă cea de-a doua etapă a proiectului de reabilitare a trotuarelor. În prezent, lucrările au început pe un nou tronson, între strada Tiraspol și Aleea Gării.

După demontarea și evacuarea vechiului pavaj, muncitorii au început instalarea bordurilor, transmite rupor.md.

Pe segmentul dintre Aleea Gării și piața din fața Gării Feroviare a fost deja pavat trotuarul. În prezent, rosturile dintre plăci sunt umplute cu nisip pentru stabilizarea acestora.

În cadrul proiectului au fost amenajate și spații verzi. Acestea urmează să fie umplute cu sol și să fie plantați arbori și arbuști noi. De asemenea, pe teritoriul scuarului de pe Aleea Gării este prevăzută amenajarea locurilor de parcare.

Lucrările actuale continuă amenajarea bulevardului Iuri Gagarin, începută anterior. Anul trecut, pe partea impară a bulevardului a fost reabilitat trotuarul și amenajată o pistă pentru biciclete, iar în acest an partea carosabilă a fost asfaltată.