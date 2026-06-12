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noi.md logonoi
12 Iunie 2026, 08:29
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Reguli noi pentru circulația vehiculelor pe drumurile publice din Moldova

Regulile privind circulația vehiculelor pe drumurile publice naționale vor fi actualizate, în cadrul unui proiect care urmărește protejarea infrastructurii rutiere și alinierea legislației la normele europene.

Reguli noi pentru circulația vehiculelor pe drumurile publice din Moldova.
Reguli noi pentru circulația vehiculelor pe drumurile publice din Moldova.

Documentul stabilește limite maxime admise pentru dimensiunile și masele vehiculelor care circulă pe drumurile publice din Republica Moldova. Noile prevederi sunt aplicabile la nivel național și au drept scop uniformizarea regulilor în domeniul transportului rutier, transmite noi.md.

Proiectul introduce și derogări limitate pentru vehiculele cu emisii zero sau cele care utilizează combustibili alternativi. Aceste ajustări sunt prevăzute pentru a încuraja utilizarea tehnologiilor mai puțin poluante și pentru a transpune cerințele europene în legislația națională.

Totodată, administratorul drumurilor va beneficia de atribuții extinse în gestionarea acceselor la drumurile publice. Printre acestea se numără posibilitatea de a interveni în situațiile în care sunt identificate amplasări neautorizate care nu respectă normele stabilite pentru utilizarea infrastructurii rutiere.

Un alt element al proiectului se referă la instituirea unor restricții temporare de circulație în perioadele cu fenomene meteorologice extreme. Autorii inițiativei susțin că măsura va contribui la sporirea siguranței participanților la trafic și la menținerea în stare bună a drumurilor și podurilor.

Potrivit notei informative, modificările propuse vor crea un cadru normativ mai clar și mai predictibil pentru utilizatorii infrastructurii rutiere, consolidând totodată protecția rețelei de drumuri și apropierea sectorului de standardele aplicate în Uniunea Europeană.

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