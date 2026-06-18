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rupor.md logorupor
18 Iunie 2026, 13:57
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Reguli noi pentru accesul la operațiile de cataractă și protezare

Începând cu 1 iulie, pacienții care au nevoie de operații de cataractă sau de protezare a aparatului locomotor în instituțiile medicale din Chișinău și Bălți vor fi incluși pe liste electronice de așteptare.

Reguli noi pentru accesul la operațiile de cataractă și protezare.
Reguli noi pentru accesul la operațiile de cataractă și protezare.

Acestea vor fi gestionate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), transmite rupor.md.

Pentru pacienții care urmează tratament în spitalele raionale, astfel de liste nu vor fi aplicate.

CNAM precizează că listele vor fi ținute în format digital prin modulul sistemului informațional automatizat de asigurări medicale obligatorii, care va asigura evidența pacienților și monitorizarea statutului acestora.

Includerea în listă va fi realizată de medicul specialist doar pentru pacienții care au ales tratamentul la Chișinău sau Bălți. Pacienții care au ales instituțiile raionale nu vor fi incluși în sistemul de așteptare.

Noile reguli prevăd renunțarea la comisii, consilii și liste de accelerare. Pregătirea pacienților va fi realizată de medicul de familie sau specialistul care informează despre opțiunile de tratament și direcționează către instituția aleasă.

De asemenea, au fost stabilite criterii de includere și excludere din liste: efectuarea operației în afara sistemului, neprezentarea pacientului, decesul sau lipsa indicațiilor medicale. Este posibilă o nouă înregistrare.

Operațiile de urgență vor fi efectuate separat, în afara sistemului de așteptare.

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