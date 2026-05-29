Reguli noi: Fumatul la balcon, în stații sau lângă instituții, interzis din 24 iunie.

Acestea vizează protejarea populației nu doar împotriva fumului clasic de tutun, ci și de aerosolii generați de țigările electronice sau dispozitivele care încălzesc tutunul.

Mai exact, legea stabilește clar spațiile în care este interzis consumul produselor de tutun și nicotină, inclusiv al țigaretelor electronice și al dispozitivelor de încălzire a tutunului, introduce definiții mai precise privind aplicarea interdicțiilor și consolidează responsabilitățile administratorilor de spații publice și ale angajatorilor, informează Radio Moldova.

Din 24 iunie fumatul va fi interzis:

— pe terenuri de sport;

— în grădinile zoologice;

— în parcurile acvatice;

— pe teritoriile piscinelor;

— pe plaje;

— în pasajele subterane pentru pietoni;

— în stațiile de transport public și în zonele de îmbarcare și debarcare a pasagerilor;

— în holurile blocurilor de locuit;

— în coridoare;

— în cabinele lifturilor;

— în alte spații comune ale blocurilor de locuit și anexelor gospodărești;

— pe balcoanele apartamentelor și căminelor.

Noile modificări introduc, de asemenea, restricții stricte în apropierea clădirilor. Fumatul și utilizarea dispozitivelor electronice vor fi interzise într-un perimetru de 10 metri de la intrările în clădirile publice, lângă ferestrele deschise și sistemele de ventilație.

Pentru a evita ambiguitățile, în lege este specificat separat că distanța se măsoară în linie dreaptă, indiferent de existența gardurilor sau a altor obstacole fizice.

Unul dintre punctele importante ale legii este protecția minorilor. Documentul interzice complet vânzarea pachetelor de nicotină pentru consum oral, inclusiv a produselor cu nicotină sintetică.

În plus, dispozitivele electronice de livrare a nicotinei vor trebui să respecte standarde mai stricte de siguranță și etichetare. Sunt întărite și restricțiile privind publicitatea și promovarea acestor produse, în special în mass-media orientate spre tineri.

Noua lege prevede amenzi mai dure atât pentru fumatul în locuri interzise, cât și pentru vânzarea produselor din tutun minorilor. Proprietarii și administratorii spațiilor publice vor răspunde direct pentru respectarea regulilor antitutun și menținerea unui mediu fără fumat.

Din 24 iunie vor fi aplicate următoarele amenzi:

Pentru lipsa semnului de interzicere a fumatului:

— pentru persoanele cu funcții de răspundere — de la 7.500 la 9.000 de lei;

— pentru persoanele juridice — de la 10.500 la 12.000 de lei, inclusiv posibilă suspendare a activității.

Pentru permiterea fumatului în locuri interzise și în transportul public:

— pentru persoanele cu funcții de răspundere — de la 10.500 la 12.000 de lei;

— pentru persoanele juridice — de la 13.500 la 15.000 de lei cu posibilă suspendare a activității;

— pentru persoanele fizice în cazul fumatului în transportul public — de la 3.900 la 4.500 de lei.

Pentru persoanele care fumează în locuri interzise:

— amendă de la 1.750 la 2.250 de lei;

— sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore.

Potrivit Ministerului Sănătății, conform unui studiu recent, în ultimele 30 de zile, 21,5% dintre băieții și 21,2% dintre fetele cu vârsta de 15–16 ani au folosit țigări electronice.

La nivel mondial, peste 40 de milioane de adolescenți cu vârste între 13 și 15 ani consumă cel puțin un produs din tutun sau nicotină.