Reglementări mai extinse pentru echipamentele cu radiații ionizante.

În acest context, președintele comisiei parlamentare pentru protecția socială, sănătate și familie, Adrian Belîi, a propus amendamente la Legea privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice, informează logos-press.md.

În prezent, legea se aplică exploatării surselor de radiații ionizante și a acceleratoarelor de particule exclusiv în contextul radioterapiei. Inițiativa propusă urmărește înlocuirea acestei formulări cu una mai largă. Aceasta va acoperi utilizarea echipamentului atât în scopuri medicale (radioterapie, producerea radiofarmaceuticelor), cât și în scopuri industriale (control nedistructiv, modificarea materialelor), precum și în cercetarea științifică.

Potrivit autorului, formularea actuală creează incertitudine juridică, inclusiv dificultăți în procesele de autorizare și supraveghere.

Autorul face referire și la Directiva Euratom, care obligă statele membre să includă în legislația națională toate situațiile de expunere și toate instalațiile relevante legate de radiațiile ionizante.

Acceleratoarele de particule sunt instalații care accelerează particule încărcate foarte mici (de exemplu, electroni și protoni) și le direcționează către punctul dorit. Ele sunt utilizate în medicină, în special pentru tratamentul cancerului și producerea medicamentelor, dar și în industrie, știință și chiar în ecologie.