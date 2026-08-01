Registrul de stat al armelor va funcționa într-un mod nou.

În scopul asigurării unei securități maxime a evidenței armelor și munițiilor în circuitul civil, a fost aprobat proiectul unei hotărâri a Guvernului.

Este un proiect de modificare a unei serii de acte normative care vizează sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”, transmite logos-pres.md.

Scopul său este consolidarea funcționării Registrului de stat al armelor, a sistemului informațional prin intermediul căruia se realizează gestionarea tuturor procedurilor referitoare la evidența armelor cu destinație civilă în Republica Moldova și prin intermediul căruia cetățenii și subiecții economici utilizează servicii publice în format digital.

În cadrul acestui proiect, Serviciul Tehnologia Informației din cadrul Ministerului Afacerilor Interne își va asuma responsabilitatea pentru administrarea tehnică, deservirea și dezvoltarea registrului.

Modificările introduse vor spori protecția datelor prelucrate de sistem, vor crea un mecanism clar de dezvoltare a acestuia și vor asigura furnizarea de servicii electronice moderne cetățenilor și mediului de afaceri.

Nu au fost oferite detalii despre ce modificări vor fi aduse în Registrul de stat și cum se vor reflecta acestea asupra deținătorilor de arme, nici în Guvern, nici în Ministerul Afacerilor Interne.