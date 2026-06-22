Referendum la Coșnița: 95% dintre alegători s-au pronunțat împotriva exploatării carierelor în apropierea satelor.

Locuitorii comunei Coșnița, raionul Dubăsari, au susținut aproape în unanimitate interzicerea schimbării destinației terenurilor pentru exploatarea resurselor minerale în apropierea localităților.

După procesarea a 100% din procesele-verbale ale birourilor electorale de circumscripție, pentru inițiativă au votat 1.466 de persoane, sau 95,69%, iar 66 de alegători (4,31%) s-au pronunțat împotrivă, scrie rupor.md.

Referendumul local, care a avut loc pe 21 iunie, a fost recunoscut valabil. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la vot au participat 1.543 de alegători, ceea ce reprezintă aproximativ 30% din numărul total de cetățeni incluși în listele electorale. Pentru ca referendumul să fie considerat valid, era necesară participarea a cel puțin unui sfert din alegătorii înregistrați.

La vot a fost supusă întrebarea privind susținerea interzicerii schimbării destinației terenurilor în limitele administrative ale comunei Coșnița pentru exploatarea resurselor minerale la o distanță mai mică de 1,2 kilometri de granițele localităților Coșnița și Pohrebea. În buletinele de vot, alegătorilor li s-a cerut să răspundă „Da” sau „Nu”.

Referendumul a fost inițiat de autoritățile locale în contextul unei dezbateri publice privind posibila exploatare a unei cariere și utilizarea terenurilor cu destinație agricolă pentru extracția resurselor minerale.