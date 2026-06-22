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rupor.md logorupor
22 Iunie 2026, 08:13
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Referendum la Coșnița: 95% dintre alegători s-au pronunțat împotriva exploatării carierelor în apropierea satelor

Locuitorii comunei Coșnița, raionul Dubăsari, au susținut aproape în unanimitate interzicerea schimbării destinației terenurilor pentru exploatarea resurselor minerale în apropierea localităților.

Referendum la Coșnița: 95% dintre alegători s-au pronunțat împotriva exploatării carierelor în apropierea satelor.
Referendum la Coșnița: 95% dintre alegători s-au pronunțat împotriva exploatării carierelor în apropierea satelor.

După procesarea a 100% din procesele-verbale ale birourilor electorale de circumscripție, pentru inițiativă au votat 1.466 de persoane, sau 95,69%, iar 66 de alegători (4,31%) s-au pronunțat împotrivă, scrie rupor.md.

Referendumul local, care a avut loc pe 21 iunie, a fost recunoscut valabil. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la vot au participat 1.543 de alegători, ceea ce reprezintă aproximativ 30% din numărul total de cetățeni incluși în listele electorale. Pentru ca referendumul să fie considerat valid, era necesară participarea a cel puțin unui sfert din alegătorii înregistrați.

La vot a fost supusă întrebarea privind susținerea interzicerii schimbării destinației terenurilor în limitele administrative ale comunei Coșnița pentru exploatarea resurselor minerale la o distanță mai mică de 1,2 kilometri de granițele localităților Coșnița și Pohrebea. În buletinele de vot, alegătorilor li s-a cerut să răspundă „Da” sau „Nu”.

Referendumul a fost inițiat de autoritățile locale în contextul unei dezbateri publice privind posibila exploatare a unei cariere și utilizarea terenurilor cu destinație agricolă pentru extracția resurselor minerale.

Sursă
rupor.md logorupor
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