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noi.md logonoi
30 Iunie 2026, 17:45
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RED-Nord îndeamnă populația să economisească energia electrică

Operatorul de distribuție a energiei electrice S.A. RED-Nord a lansat un apel către consumatori să folosească responsabil energia electrică, în contextul avertizării meteorologice de Cod Roșu de caniculă.

RED-Nord îndeamnă populația să economisească energia electrică.
RED-Nord îndeamnă populația să economisească energia electrică.

Potrivit companiei, în perioadele cu temperaturi extreme, consumul de energie crește semnificativ, în special din cauza utilizării intensive a aparatelor de aer condiționat, ceea ce poate duce la suprasolicitarea rețelelor electrice, transmite noi.md.

Pentru a reduce consumul în orele de vârf și a preveni eventuale defecțiuni, RED-Nord recomandă cetățenilor să seteze aparatele de aer condiționat la temperaturi de 24–26°C și să evite utilizarea simultană a mai multor electrocasnice cu consum ridicat. 

De asemenea, este indicată programarea utilizării mașinilor de spălat și a altor echipamente mari în afara orelor de vârf, precum și deconectarea aparatelor neutilizate.

Compania sugerează, acolo unde este posibil, utilizarea ventilatoarelor în locul aparatelor de aer condiționat și încărcarea vehiculelor electrice în afara intervalelor de consum maxim.

Reprezentanții RED-Nord avertizează că o creștere masivă a consumului poate pune presiune suplimentară asupra infrastructurii de distribuție, existând riscul apariției unor defecțiuni tehnice sau întreruperi neprogramate ale alimentării cu energie electrică.

Totodată, operatorul anunță că echipele operative sunt mobilizate și pregătite să intervină prompt pentru remedierea eventualelor avarii, chiar și în condiții de temperaturi extreme. 

În cazul identificării unor deranjamente în rețeaua electrică, consumatorii sunt îndemnați să le raporteze imediat prin intermediul platformei online a companiei. 

Autoritățile și operatorul de distribuție subliniază că utilizarea responsabilă a energiei electrice contribuie la menținerea stabilității sistemului electroenergetic în această perioadă de caniculă severă.

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