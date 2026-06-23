Rectorul UTM a confirmat cazarea muncitorilor străini în cămine: Reprezintă un venit pentru universitate.

Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, confirmă că în căminele fostei Universități Agrare, aflate în prezent în gestiunea UTM, sunt cazați muncitori străini, angajați sezonier în Republica Moldova.

Subiectul a fost adus în atenția publică după ce deputații PSRM au afirmat în plenul Parlamentului că aproximativ 400 de muncitori veniți din Asia de Sud locuiesc în căminele universitare, transmite rupor.md.

Rectorul UTM a explicat că o parte dintre locurile de cazare din campusul de pe strada Mircești rămân neocupate de studenți.

„Cererile de cazare ale studenților în campusul de pe strada Mircești sunt în jur de 200-300. Noi le-am propus și altor studenți cazare acolo, dar din cauza conectării proaste cu centrul orașului, studenții nu vor”, a declarat Viorel Bostan în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei.

Potrivit rectorului, universitatea dispune de un număr mare de cămine și locuri de cazare, iar conducerea instituției caută soluții pentru valorificarea eficientă a patrimoniului și creșterea veniturilor proprii.

„Sunt multe cămine și foarte multe locuri de cazare. Respectiv, universitatea se gândește cum să-și crească veniturile din administrarea patrimoniului. Au venit companii care ne-au întrebat dacă le putem caza lucrătorii sezonieri. Se achită 1.400-1.700 de lei per pat pe lună. Acești bani reprezintă și un venit pentru universitate”, a precizat rectorul Universității Tehnice.

Viorel Bostan a criticat modul în care este abordat subiectul în spațiul public, considerând că accentul pus pe originea muncitorilor este nepotrivit.

„Xenofobia mă irită. Vorbim de muncitori care sunt cazați în campusul universității, nu trebuie să precizăm că vin dintr-o țară străină. Pentru că astfel, clar este xenofobie”, a mai spus rectorul UTM.