noi.md
22 Mai 2026, 18:13
6 092
Recomandările IGSU în contextul Codului Galben de instabilitate atmosferică

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de instabilitate atmosferică.

Prin urmare pe 22 mai, între orele 14:00 și 23:00, sunt așteptate ploi torențiale cu descărcări electrice, averse locale, grindină și vânt cu rafale de până la 15-20 m/s.

În legătură cu aceasta, salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să urmeze următoarele recomandări pentru a evita situațiile periculoase:

  • să nu se adăpostească sub copaci, lângă stâlpii electrici sau clădiri instabile;
  • să evite să se afle în aer liber în timpul ploii și să nu se deplaseze prin zone deschise sau în regiuni predispuse la furtuni;
  • să fixeze obiectele care pot fi luate de vânt;
  • să deconecteze aparatele electrice în timpul descărcărilor electrice;
  • să nu parcheze vehiculele sub copaci, panouri publicitare sau în apropierea liniilor electrice;
  • să nu traverseze străzi sau drumuri inundate;
  • să oprească vehiculul în locuri sigure în cazul deteriorării bruște a vizibilității;
  • să supravegheze copiii și să nu le permită să se joace lângă copaci sau apă curgătoare.

În caz de situații de urgență (copaci căzuți, cabluri electrice rupte, acumulări de apă), anunțați imediat serviciul 112, transmite noi.md.

Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență monitorizează constant situația și sunt pregătiți să intervină în caz de necesitate.

