Recolta din Republica Moldova este pusă în pericol din cauza ploilor îndelungate.

Despre acest lucru informează Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor (ANSA), transmite rupor.md.

Datorită excesului de umiditate, culturile agricole au început să sufere de boli periculoase, precum făinarea, mana, antracnoza și alternarioza. Dăunătorii, în special melcii și limacșii, se înmulțesc mai rapid în astfel de condiții meteorologice și pot provoca daune serioase legumelor și plantelor de câmp. Pentru a preveni pierderile, specialiștii recomandă inspectarea regulată a terenurilor, îndepărtarea la timp a frunzelor infectate, precum și îmbunătățirea aerisirii culturilor printr-o prelucrare corectă a solului.

Totodată, experții solicită să nu se efectueze lucrări agricole pe sol prea umed. Substanțele chimice de protecție trebuie achiziționate doar din locuri autorizate și utilizate strict conform instrucțiunilor, respectând perioadele de pauză înainte de recoltare. În cazul depistării primelor semne de infecții sau apariția dăunătorilor, fermierii sunt sfătuiți să solicite prompt consultanță inspectorilor fitosanitari.