Razii la Căușeni: Proprietarii de arme au fost verificați.

În aceste zile, angajații Inspectoratului de Poliție al raionului Căușeni verifică deținătorii de arme.

Este o serie de acțiuni de control și prevenire desfășurate pe parcursul lunii iunie în întreaga regiune, transmite noi.md, cu referire la studio-l.online.

Recent, o astfel de acțiune a fost desfășurată în satul Zaim, unde au fost depistate mai multe încălcări legate de deținerea corespunzătoare a armelor de foc. Igor Petrov, din satul Zaim, deține o pușcă de vânătoare și un pistol. Bărbatul este membru al unui club sportiv și afirmă că respectă strict regulile de păstrare a armelor care îi aparțin.

Potrivit lui, astfel de verificări sunt mai mult decât necesare, deoarece siguranța celor din jur trebuie să fie permanent controlată.

Acțiunile au fost orientate spre verificarea respectării regimului de circulație a armelor și munițiilor, precum și spre prevenirea cazurilor de deținere și utilizare ilegală a armelor.

Ca urmare a măsurilor procesual-penale întreprinse de angajații Inspectoratului de Poliție Căușeni, au fost descoperite și ridicate arme cu țeavă lisă păstrate ilegal, precum și muniția aferentă.

Angajații poliției declară că armele și cartușele au fost ridicate conform normelor legale și vor fi supuse expertizei balistice.

Inspectoratul de Poliție Căușeni face un apel insistent către deținătorii de arme să respecte cu strictețe legislația în vigoare privind păstrarea, transportul și utilizarea armelor, avertizând că încălcările pot atrage răspunderea prevăzută de lege.