logos.press.md
18 Mai 2026, 13:08
11 304
Râul Nistru continuă să seacă

În cursul lunii mai, în Carpați nu au avut loc ploi semnificative, astfel încât debitul de apă în rezervorul de la Nistru a fost de numai 75-80 m3 /sec.

Râul Nistru continuă să seacă.
Râul Nistru continuă să seacă.

Începând cu 18 martie, nivelul apei din rezervor a scăzut cu încă 35 de centimetri, ajungând la 115,25 m deasupra nivelului mării, informează logos-pres.md.

Acest lucru a fost relatat de Ilia Trombițchi, director al ONG-ului Eco-TIRAS, pe pagina sa de Facebook.

Debitul actual în Nistrul inferior este „mai mic decât debitul minim pe care Ucraina s-a angajat să îl asigure acum doi ani prin acordul cu Moldova, în pofida circumstanțelor, și care satisface minim necesitățile economice ale Moldovei însăși și ale regiunii Odesa. Din cauza faptului că debitul în Nistrul inferior a rămas la 100 m3 /s, rezervorul Nistrului a pierdut 35 cm din nivel în ultima parte a lunii mai, de la 1 la 18, iar astăzi este la 115,25 metri deasupra nivelului mării”.

Serviciul Meteorologic al Ucrainei prognozează precipitații pentru săptămâna curentă pentru întreaga țară.

logos.press.md
