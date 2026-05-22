22 Mai 2026, 15:50
Rapperul Morgenshtern plănuiește să susțină un concert la Chișinău

Rapperul Morgenshtern plănuiește să susțină un concert la Chișinău în cadrul turneului mondial „Mercury World Tour Part 2”.

Informația despre acest lucru a apărut pe site-ul interpretului, însă data exactă a evenimentului nu este indicată.

Probabil, artistul poartă în prezent negocieri cu oficialii moldoveni. Din acest an, interpreții din țările CSI pot evolua în Moldova doar cu acordul Ministerului Culturii.

Ministerul Culturii a obligat instituțiile culturale de stat și companiile private să anunțe în avans intenția de a invita artiști străini pentru participarea la spectacole, concerte, festivaluri și alte evenimente pe teritoriul Moldovei.

Nu se știe încă dacă a fost obținută permisiunea pentru organizarea concertului lui Morgenshtern.

În total, rapperul are programate anul acesta 30 de concerte — în Europa, Canada, Japonia și Coreea de Sud. Pe lista orașelor se află și Vilnius, capitala Lituaniei. În aprilie, Morgenshtern, inclus în noiembrie 2024 pe lista persoanelor nedorite în Lituania, a obținut în instanță anularea interdicției de intrare.

Denumirea turneului și imaginea artistului pentru afiș sunt inspirate de Freddie Mercury.

