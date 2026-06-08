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rupor.md logorupor
8 Iunie 2026, 22:00
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Raionul Ialoveni va solicita ajutor din partea autorităților centrale după vremea severă

Autoritățile raionului Ialoveni intenționează să solicite sprijin din partea organelor centrale după vremea severă care a a afectat mai multe localități din raion.

Raionul Ialoveni va solicita ajutor din partea autorităților centrale după vremea severă.
Raionul Ialoveni va solicita ajutor din partea autorităților centrale după vremea severă.

Consiliul raional a anunțat că în ultimele zile au lucrat pe teren salvatori din Ialoveni, Căușeni și din direcția regională de căutare-salvare nr. 1, transmite rupor.md.

Potrivit autorităților locale, serviciile de urgență au ajutat la protejarea oamenilor, limitarea consecințelor vremii nefavorabile și acordarea de sprijin localităților afectate.

Autoritățile raionale au declarat că pentru lichidarea consecințelor va fi necesară susținerea autorităților centrale.

Consiliul raional a mulțumit salvatorilor pentru activitatea în condiții dificile și pentru ajutorul acordat locuitorilor.

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