R. Moldova va adera la două convenții maritime internaționale.

Convenția stabilește cadrul juridic necesar pentru identificarea, marcarea și îndepărtarea (ridicarea) navelor scufundate care pot reprezenta un pericol pentru siguranța navigației sau mediul marin, transmite infotag.md.

Documentul stabilește responsabilități clare pentru proprietarii de nave. Mai exact, stabilește răspunderea financiară a armatorului pentru consecințele unui accident.

De asemenea, Guvernul a aprobat un proiect de lege privind aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională de la Hong Kong pentru reciclarea sigură și ecologică a navelor.

Convenția stabilește reguli clare pentru reciclarea navelor care au ajuns la sfârșitul duratei lor de viață operaționale, asigurându-se că acest proces se desfășoară în condiții sigure pentru oameni și cu un impact minim asupra mediului.

Documentul include cerințe privind manipularea materialelor periculoase la bordul navelor, autorizarea instalațiilor de reciclare și proceduri de inspecție și certificare pentru verificarea respectării standardelor de mediu și siguranță.

Guvernul consideră că, prin această decizie, Republica Moldova va consolida cooperarea cu Organizația Maritimă Internațională și își va alinia legislația la standardele internaționale și europene.