Puful de plop a invadat străzile și parcurile din Chișinău: O plimbare obișnuită a devenit o provocare.

Nici măcar nu pot aerisi camerele, deoarece puful este peste tot.

Medicii avertizează că puful provoacă alergii puternice, deoarece adună praf și bacterii. Pe de altă parte, angajații întreprinderii Spații Verzi spun că copacii sunt sănătoși și nu pot fi tăiați, scrie tv8.md.

Străzile și parcurile Capitalei sunt literalmente inundate de puf de plop. Acesta zboară în față, pătrunde în ochi și nas, provoacă iritații și împiedică chiar și deschiderea ferestrelor pentru aerisire.

Locuitorii orașului se plâng de mâncărimi, lăcrimare și dificultăți de respirație. Unii spun că după plimbare senzațiile neplăcute dispar doar după ce se spală pe față și își schimbă hainele.

Totuși, există și persoane care privesc situația mai calm. Mulți recunosc că puful creează disconfort, dar consideră că este un fenomen natural temporar, la care s-au obișnuit de-a lungul anilor. Potrivit localnicilor, cel mai greu le este persoanelor care suferă de alergii.

Potrivit întreprinderii municipale Spații Verzi, majoritatea plopilor canadieni au fost plantați încă din anii 1950. Astăzi, în Chișinău rămân aproximativ 7.000 de astfel de copaci, în special în sectoarele Râșcani și Botanica. Specialiștii precizează că, în ciuda vârstei, copacii sunt sănătoși, astfel că tăierea lor în masă este imposibilă.

În schimb, plopii vechi sunt treptat înlocuiți cu alte specii care nu provoacă alergii. Reprezentanții Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi au menționat, de asemenea, că în ultimii 10 ani nu au fost plantați plopi canadieni noi în oraș.

Alergologii explică că puful de plop în sine nu este un alergen. Pericolul îl reprezintă polenul, praful și bacteriile pe care le transportă. Printre cele mai frecvente simptome se numără strănutul, mâncărimea ochilor și nasului, lăcrimarea și iritația mucoaselor.

Medicii recomandă persoanelor predispuse la alergii să evite, pe cât posibil, locurile cu acumulări mari de puf, să poarte ochelari de protecție și măști. Iar pe ferestre este mai bine de instalat plase împotriva țânțarilor, pentru a reduce pătrunderea pufului în încăperi.