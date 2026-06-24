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politia.md logopolitia
24 Iunie 2026, 22:20
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Protestele fermierilor vor continua pe 25 iunie: Unele puncte de trecere a frontierei ar putea fi blocate

Poliția Națională avertizează șoferii despre posibile dificultăți în trafic joi, 25 iunie, în direcția punctelor de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni.

Protestele fermierilor vor continua pe 25 iunie: Unele puncte de trecere a frontierei ar putea fi blocate.
Protestele fermierilor vor continua pe 25 iunie: Unele puncte de trecere a frontierei ar putea fi blocate.

Cauza o reprezintă protestele anunțate de fermieri și intenția de a bloca parțial drumurile.

Poliția recomandă conducătorilor auto să evite, pe cât posibil, deplasările în aceste zone și să utilizeze rute alternative, pentru a nu le fi afectată deplasarea și a nu pierde timp.

Inspectoratul General al Poliției a reamintit că respectă dreptul constituțional al cetățenilor la întrunire și la libera exprimare, însă exercitarea acestui drept trebuie realizată exclusiv în limitele legii, fără a afecta drepturile celorlalți cetățeni.

IGP a subliniat că blocarea nejustificată a drumurilor sau a punctelor de trecere a frontierei contravine cadrului legal și poate afecta semnificativ ordinea publică, siguranța și programul cetățenilor, care în acele momente au planificate anumite activități.

Poliția a făcut apel către organizatorii și participanții la proteste să manifeste responsabilitate, să evite orice acțiuni care pot genera perturbări ale traficului rutier și să asigure desfășurarea manifestațiilor în mod pașnic și legal.

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