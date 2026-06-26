Protejarea animalelor pe timp de caniculă: Recomandările ANSA.

Căldura extremă poate provoca deshidratare, insolație sau moartea animalelor de companie, deoarece acestea nu pot răci corpul prin transpirație la fel de eficient ca oamenii.

Specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au subliniat necesitatea protejării animalelor în perioada caniculară, transmite rupor.md.

În grupul cu risc crescut se află câinii, pisicile, iepurii, rozătoarele și păsările exotice. Experții ANSA recomandă o atenție specială pentru câinii brahicefalici (mops, buldog francez, pechinez, boxer, shi-tzu) și pisicile cu bot turtit (persane și exotice cu păr scurt) – din cauza anatomiei, aceștia respiră mult mai greu în căldură. Semnele supraîncălzirii (hipertermie) la animal pot fi respirația frecventă și superficială, letargia, salivarea abundentă sau uscăciunea gurii, mucoase roșii sau albăstrui, pierderea cunoștinței și mersul nesigur.

Pentru a proteja animalele, agenția recomandă respectarea a șase reguli principale:

Schimbați programul plimbărilor. Nu scoateți animalele afară între orele 11:00 și 18:00. Plimbați-le dimineața devreme sau seara târziu și evitați asfaltul încins. Siguranța acestuia poate fi verificată prin „testul palmei”: dacă nu puteți ține mâna pe suprafață cinci secunde, asfaltul va arde labele animalului.

Asigurați acces permanent la apă. Schimbați apa din vas de cel puțin 2–3 ori pe zi. În zilele foarte calde puteți adăuga cuburi de gheață sau folosiți adăpătoare speciale cu circulație.

Organizați un loc răcoros. Animalele trebuie să stea în camere umbrite, bine aerisite. Nu le țineți în băi, pe balcoane sau în încăperi închise și sufocante. Pentru răcorirea animalului ajută umezirea blănii cu apă, dușul rece, gresia rece, o pătură umedă sau un covoraș special de răcire.

Nu lăsați niciodată animalele în mașină închisă. Chiar dacă lipsiți câteva minute și ați lăsat geamurile întredeschise, temperatura din habitaclu poate depăși 50°C, ceea ce este mortal pentru animal.

Îngrijiți corect blana. Nu radeți animalul complet, deoarece blana îl protejează de radiațiile ultraviolete și supraîncălzire. Totuși, este important să periați regulat animalul în perioada de năpârlire pentru o mai bună ventilație a pielii.

Corectați regimul alimentar. Nu hrăniți animalul cu porții mari pe parcursul zilei, mai bine împărțiți hrana în porții mici și dați-le dimineața și seara. Hrana umedă păstrați-o la frigider și nu o lăsați în bol la temperatura camerei mai mult de 30 de minute.

ANSA subliniază, de asemenea, că orice călătorii cu animale în această perioadă trebuie reduse la minimum. Dacă deplasarea este inevitabilă, planificați-o în orele răcoroase, asigurați ventilația în mijlocul de transport, luați apă cu voi și faceți opriri regulate pentru a hidrata și răcori animalul.