Proprietarii terenurilor de lângă fostul Stadion Republican contestă compensațiile în instanță.

După ce autoritățile au anunțat finalizarea eliberării terenului fostului Stadion Republican, mai mulți proprietari expropriați acuză statul că le-a evaluat bunurile la prețuri mult sub valoarea reală și reclamă intervenții abuzive pe proprietățile lor, informează tvrmoldova.md.

În timp ce Guvernul susține că despăgubirile au fost calculate corect și că proiectul va aduce un nou parc public și o dezvoltare urbană importantă pentru centrul Chişinăului, unii proprietari apelează la instanțe, spunând că lupta pentru compensații echitabile abia începe.

Directorul general al Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari, a declarat că acum partea americană trebuie să confirme exercitarea dreptului de cumpărare a terenului și să vireze 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului. Ulterior, Guvernul Republicii Moldova va întocmi actul de predare și va înregistra dreptul de proprietate în Registrul Bunurilor Imobile.

Potrivit autorităților, au fost expropriate toate obiectele private de pe teritoriul fostului stadion care aveau documente valabile. Este vorba despre 16 imobile aparținând a 10 proprietari. Suma totală a despăgubirilor a fost de aproape 96 milioane de lei.

Totuși, unii proprietari nu sunt de acord cu evaluarea efectuată și consideră că sumele propuse sunt subevaluate. Ei contestă deja deciziile statului în instanță.

Unul dintre proprietari, antreprenorul Iurie Vakre, a povestit că angajații APP au venit cu o zi înainte la obiect și, după cum susține, au pătruns ilegal pe teritoriul restaurantului său.

Potrivit lui, reprezentanții agenției au spart ușa, au intrat în interior și au scos mobilierul aflat acolo. Proprietarul a mai spus că evaluatorul independent a estimat doar clădirea, iar valoarea afacerii și a altor bunuri nu a fost luată în calcul. Din acest motiv, el a decis să se adreseze instanței.

La rândul său, Roman Cojuhari a respins acuzațiile și a declarat că proprietarii au primit o despăgubire corectă. El a precizat că în rapoartele de evaluare a fost luat în considerare nu doar imobilul în sine, ci și venitul potențial pe care îl poate genera. Astfel, impactul afacerii a fost de asemenea inclus prin analiza rentabilității obiectului.

Proiectul construirii noului sediu al Ambasadei SUA pe teritoriul fostului Stadion Republican este discutat de aproape zece ani. În acest timp, în jurul clădirilor și întreprinderilor de acolo au apărut numeroase întrebări, iar procedura de expropriere a fost de mai multe ori subiect de dispute între stat și proprietari.

În prezent, în instanță sunt examinate mai multe cereri, iar decizia finală privind cuantumul despăgubirilor urmează să fie luată de instanțele judecătorești.