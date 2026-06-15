Promovarea judecătorilor verificați în Moldova a crescut de la 50% la 64% în trei ani.

În 2023, procentul de promovare în rândul judecătorilor verificați de comisie a fost de 50%, iar în 2026 această valoare a crescut până la 64%. Aceste date au fost prezentate de Radio Moldova, citând comisia de verificare externă a judecătorilor, transmite infotag.md.

În cei trei ani de activitate în Republica Moldova, această comisie a înregistrat un progres semnificativ în selecția judecătorilor.

Membrii comisiei au evaluat în trei ani dosarele a 203 candidați, finalizând complet 179 de proceduri. După verificări și reevaluări, situația este următoarea: 69 de judecători au trecut verificarea; 40 de judecători nu au trecut evaluarea; 70 de judecători s-au pensionat sau au refuzat să participe la concursuri.

În prezent, membrii comisiei lucrează la dosarele altor 20 de candidați.

Ca rezultat al verificărilor finalizate, au fost identificați mulți judecători care corespund strict criteriilor de integritate, însă au existat cazuri care au ridicat întrebări serioase comisiei.

Printre cele mai grave probleme constatate la verificarea judecătorilor, comisia menționează bunuri și active care nu pot fi justificate legal prin venituri; conflicte de interese nedeclarate; încălcări ale eticii profesionale; luarea de decizii care încalcă drepturile omului, pentru care Republica Moldova a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Inițial creată pentru a verifica integritatea etică și financiară a judecătorilor și candidaților la Curtea Supremă, comisia a devenit în timp un pilon real al reformei sistemului judiciar din Republica Moldova. Misiunea sa s-a extins și asupra altor categorii de judecători din sistem.