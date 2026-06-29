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29 Iunie 2026, 17:45
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Promo-LEX: Supraaglomerarea în închisori rămâne o problemă a Moldovei

Republica Moldova a primit evaluarea „risc moderat” în Indexul Global al Torturii 2026, însă în țară persistă probleme sistemice serioase.

Promo-LEX: Supraaglomerarea în închisori rămâne o problemă a Moldovei.
Promo-LEX: Supraaglomerarea în închisori rămâne o problemă a Moldovei.

Despre acest lucru se menționează în raportul asociației pentru drepturile omului Promo-LEX, transmite rupor.md.

Potrivit organizației, cele mai vulnerabile rămân patru direcții: prevenirea violenței polițienești, condițiile de detenție, lupta împotriva impunității și asigurarea drepturilor victimelor torturii. Promo-LEX consideră că evaluarea acordată țării nu reflectă întreaga profunzime a problemelor existente.

În ciuda interdicției legislative a torturii și tratamentelor inumane, investigarea acestora rămâne insuficient de eficientă. Până la sfârșitul anului 2025, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat aproximativ 180 de încălcări ale articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului în cauze împotriva Republicii Moldova.

În 2025 au fost înregistrate 299 de dosare penale privind presupuse cazuri de tortură și tratamente crude din partea reprezentanților statului, însă doar 76 dintre acestea au fost transformate în anchete penale complete. În plus, apărătorii drepturilor omului semnalează lipsa unui mecanism civil independent pentru examinarea plângerilor împotriva acțiunilor polițiștilor.

Probleme serioase persistă și în sistemul penitenciar. Penitenciarele nr. 13 din Chișinău și nr. 11 din Bălți rămân supraaglomerate — cu 325, respectiv 173 de deținuți peste capacitatea stabilită. Lipsa personalului medical limitează accesul condamnaților la asistență medicală, iar ierarhia informală existentă între deținuți favorizează încălcările drepturilor omului.

Potrivit Promo-LEX, mai puțin de 5% dintre plângerile privind tortura se încheie cu condamnări, iar anchetele durează în medie peste patru ani. Organizația face apel către autorități să reducă supraaglomerarea instituțiilor penitenciare, să creeze un mecanism independent de investigare a plângerilor împotriva poliției, să intensifice lupta împotriva torturii, să asigure compensații victimelor și să transfere serviciile medicale ale sistemului penitenciar în subordinea Ministerului Sănătății.

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