Promo-LEX solicită luarea măsurilor pentru eliberarea a doi bărbați reținuți ilegal la Tiraspol.

În aceasta se conține o solicitare de intervenție urgentă pentru eliberarea lui Emilian Ceban și Evghenii Pancioha, aflați în detenție în regiunea transnistreană, scrie rupor.md.

Potrivit organizației, ambii au fost răpiți și reținuți ilegal de regimul de la Tiraspol, fiind acuzați pe nedrept de „trădare de stat”, transmite IPN.

Reprezentanții Promo-LEX afirmă că apelul este legat de agravarea situației celor reținuți, precum și de faptul că în ultimele trei luni organizația a trimis mai multe petiții și apeluri publice către organele constituționale, solicitând intervenția pentru eliberarea lor.

„Acțiunile întreprinse nu au dus la rezultatul dorit — eliberarea ambilor bărbați, iar răspunsurile primite până în prezent nu indică măsuri hotărâte și eficiente din partea autorităților”, se arată în declarația organizației.

Asociația solicită instituțiilor de stat pași urgenti și eficienți pentru protejarea drepturilor lui Emilian Ceban și Evghenii Pancioha, precum și pentru asigurarea eliberării acestora. Cazul ambilor bărbați este monitorizat de organizații pentru drepturile omului, care anterior au criticat practica structurilor de putere de la Tiraspol legată de rețineri și procese judiciare în regiunea transnistreană.