Promo-LEX: Lichidarea Consiliului raional Dubăsari poate spori influența Tiraspolului.

Reforma administrației publice locale trebuie să prevadă o soluție separată pentru raionul Dubăsari și Zona de Securitate.

Lichidarea consiliului raional poate slăbi prezența autorităților constituționale și crea condiții pentru extinderea influenței structurilor ilegale transnistrene, avertizează Promo-LEX, transmite rupor.md.

Sub controlul Chișinăului se află 15 sate ale raionului, reunite în 11 primării și împărțite în trei platouri — Coșnița, Cocieri și Ustia. Totodată, orașul Dubăsari este controlat de structurile transnistrene, de aceea consiliul raional activează la Coșnița, iar instituțiile și serviciile de stat sunt dispersate în diferite localități.

Deplasarea între sate este îngreunată de posturile ilegale și de necesitatea traversării unui teritoriu necontrolat de autoritățile constituționale. Locuitorii platoului Cocieri depind, de asemenea, de bacul Molovata — Molovata Nouă, care are circa 38 de ani și care iarna nu poate funcționa întotdeauna.

Participanții la consultările desfășurate de Promo-LEX consideră că consiliul raional nu doar prestează servicii publice, ci asigură și prezența Republicii Moldova într-o zonă sensibilă. Eventuala sa desființare poate îngreuna reacția la restricțiile de circulație, problemele privind accesul la terenurile agricole și presiunile exercitate de structurile transnistrene.

Una dintre propuneri a fost menținerea raionului Dubăsari în actualele hotare până la soluționarea conflictului transnistrean. Coșnița, Varnița și Rezina sunt propuse spre dezvoltare ca centre regionale, unde locuitorii malului stâng vor putea beneficia de servicii publice.

De asemenea, participanții la consultări au cerut consolidarea Biroului Politici de Reintegrare, implicarea acestuia în evaluarea reformei administrative din Zona de Securitate și numirea reprezentanților instituției direct în regiune.