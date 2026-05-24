Proiectul privind parcările cu plată în Moldova a stârnit controverse și critici.

Despre aceasta s-a aflat în cadrul consultărilor publice organizate de fracțiunea partidului de guvernământ „Acțiune și Solidaritate” (PAS). Autorii proiectului au precizat că inițiativa nu obligă autoritățile locale să introducă parcări cu plată, ci doar stabilește mecanismele de gestionare a spațiilor de parcare și sancționare pentru utilizarea necorespunzătoare a locurilor de parcare, transmite rupor.md.

Proiectul de lege a stârnit discuții și dezacorduri. O parte dintre participanți au declarat că cetățenii se opun introducerii plății pentru locurile publice de parcare și au cerut clarificarea scopurilor amendamentelor propuse. Unul dintre autorii proiectului, vicepreședintele fracțiunii PAS Alexandru Trubca, a explicat că decizia privind introducerea plății pentru parcare va fi în totalitate în competența consiliilor locale. Potrivit lui, legea va oferi autorităților publice locale pârghiile și instrumentele necesare pentru a putea determina singure necesitatea creării unor astfel de parcări.

În cadrul discuțiilor a fost abordată și problema elaborării unui regulament de funcționare a parcărilor. Autorii inițiativei au menționat că Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale trebuie să elaboreze un regulament tip, care să stabilească criteriile de organizare a zonelor de parcare și să servească drept reper pentru primării. Totodată, orașele mari, precum Chișinău și Bălți, vor putea aproba propriile regulamente ținând cont de capacitățile lor administrative și specificul local.

Conform proiectului, parcările publice urmează să fie incluse în categoria serviciilor locativ-comunale de stat, iar autoritățile locale vor primi competențe mai clare privind administrarea acestora. În același timp, taxa locală pentru parcare urmează să fie exclusă din Codul Fiscal.

Documentul prevede, de asemenea, sancțiuni pentru încălcarea regulilor de utilizare a parcărilor publice. Șoferii care ocupă mai multe locuri, nu plătesc parcarea sau depășesc timpul permis de staționare pot fi amendați, iar în anumite cazuri, autovehiculele pot fi evacuate.