Proiectul de reducere a vârstei de pensionare pentru mamele cu mulți copii, respins de Guvern.

Cabinetul de miniștri a motivat decizia prin lipsa sursei de finanțare și presiuni suplimentare asupra bugetului public, inclusiv asupra sistemului de asigurări sociale.

Executivul a argumentat că femeile au, în medie, o speranță de viață mai mare, ceea ce ar amplifica costurile pe termen lung pentru bugetul de stat, informează logos-pres.md.

Potrivit autorilor proiectului, deputații fracțiunii PCRM, Republica Moldova se confruntă cu un declin demografic accentuat, cu o scădere anuală a populației estimată la aproximativ 1,1–2%, iar sporul natural rămâne negativ. În document se arată că, până în anul 2035, populația țării ar putea scădea cu până la 28%, pe fondul natalității reduse și al îmbătrânirii accelerate a populației. În mare măsură declinul demografic este determinat de numărul mic de copii care se nasc în ultimii ani (1,6 – 1,65 сopii per femeie de vârstă fertilă).

Inițiativa prevede ca, începând cu 1 iulie 2026:

— femeile care au născut și crescut 3–4 copii să se poată pensiona cu trei ani mai devreme;

— femeile cu cinci sau mai mulți copii să beneficieze de pensionare cu cinci ani mai devreme decât vârsta standard.

Autorii argumentează că măsura ar reprezenta o formă de sprijin social pentru mamele care au avut întreruperi în carieră și venituri mai mici din cauza creșterii copiilor, dar și un stimulent indirect pentru creșterea natalității.

În plus, proiectul invocă date economice și sociale, inclusiv diferențe semnificative între rata de ocupare a femeilor cu și fără copii, precum și niveluri mai scăzute ale pensiilor în cazul femeilor.

„Efectul bugetar este amplu”

Totuși, Guvernul nu a susținut inițiativa, invocând costuri bugetare semnificative. Potrivit estimărilor, implementarea ar necesita aproximativ 400 de milioane de lei anual, fără o sursă clară de finanțare.

„Având în vedere că femeile beneficiază, în medie, de o speranță de viață mai ridicată, efectul bugetar al unei astfel de măsuri este unul amplu, fiind susceptibil să genereze presiuni suplimentare asupra bugetului asigurărilor sociale de stat și să amplifice dependența acestuia de transferurile de la bugetul de stat”, se sune în avizul Guvernului.

De asemenea, autoritățile au subliniat că legislația actuală deja prevede reducerea vârstei standard de pensionare pentru femeile care au născut și au educat până la vârsta de opt ani cinci și mai mulți copii. În cazul acestei categorii de persoane, vârsta standard de pensionare se reduce cu trei ani și, începând cu 1 iulie 2025, constituie 58 de ani și șase luni.

„În formatul în care este propus, noi considerăm că este un dezavantaj pentru familiile din Republica Moldova”, a spus la ședința Guvernului ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

Inițiativa va fi în continuare examinată în cadrul procesului legislativ, însă, având în vedere poziția Guvernului, este puțin probabil ca aceasta să fie susținută de majoritatea parlamentară.